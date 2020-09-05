У Дніпрі напали на мера міста Філатова: усі подробиці

Його облили зеленкою

Його облили зеленкою

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У Дніпрі напали на мера Бориса Філатова, який проводив зустріч з місцевими жителями. Інцидент стався вдень у суботу в одному з дворів на лівому березі міста.

Про це передає RegioNews з посиланням на "Дніпро оперативний".

Зазначається, що Філатова облили зеленкою.

В результаті інциденту ніхто не постраждав. Водночас нападника затримали на місці самі ж городяни, присутні на зустрічі.

Попри інцидент, Філатов продовжив зустріч з людьми. Він також заявив, що "мафія не зможе його залякати, і він продовжить зустрічі з людьми".

Своєю чергою, присутні на зустрічі жителі зажадали від правоохоронців оперативно відреагувати на інцидент і "зупинити беззаконня, яке намагаються розкрутити в Дніпрі люди з кримінальних кіл".

Один мой старый товарищ сказал когда-то хорошую фразу: "Боря, ты - реальный везунчик, потому что с тобой воюют мрази и... Опубліковано Borys Filatov Субота, 5 вересня 2020 р.

Нагадаємо, рано вранці 2 вересня в Києві двоє невідомих напали на народного депутата Антона Полякова і побили його.