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24 сентября 2020, 18:21 4

Местные выборы: ЦИК утвердила цвет и форму бюллетеней

24 сентября 2020, 18:21 4
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В этом году бюллетени будут нескольких цветов в зависимости от уровня выборов
В этом году бюллетени будут нескольких цветов в зависимости от уровня выборов
Фото: cvk.gov.ua
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Центральная избирательная комиссия утвердила форму и цвет бюллетеней на местные выборы.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.

Как отметили в Комиссии, их надо было утвердить до 24 сентября включительно в соответствии с календарным планом выборов.

Также ЦИК приняла решение о цвете бюллетеней:

  • голубой цвет - выборы депутатов Верховного совета АР Крым, областного совета;
  • светло-зеленый цвет - выборы депутатов районного совета;
  • светло-желтый цвет - выборы депутатов городского совета;
  • светло-серый цвет - выборы депутатов районного в городе совета;
  • кремовый цвет - выборы депутатов сельского, поселкового совета;
  • светло-розовый цвет - выборы сельского, поселкового, городского головы.

Бюллетени должны быть напечатаны на государственном языке на одинаковой бумаге и на одном листе соответствующего цвета с текстовой частью только с одной стороны", - говорится в сообщении.

Напомним, в Раде зарегистрировали законопроект о проведении выборов на карантине, документ прописывает особенности голосования граждан, находящихся на самоизоляции или в обсервации.

голосование ЦИК Местные выборы Постановление бюллетень
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