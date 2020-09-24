Местные выборы: ЦИК утвердила цвет и форму бюллетеней
В этом году бюллетени будут нескольких цветов в зависимости от уровня выборов
В этом году бюллетени будут нескольких цветов в зависимости от уровня выборов
Центральная избирательная комиссия утвердила форму и цвет бюллетеней на местные выборы.
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.
Как отметили в Комиссии, их надо было утвердить до 24 сентября включительно в соответствии с календарным планом выборов.
Также ЦИК приняла решение о цвете бюллетеней:
- голубой цвет - выборы депутатов Верховного совета АР Крым, областного совета;
- светло-зеленый цвет - выборы депутатов районного совета;
- светло-желтый цвет - выборы депутатов городского совета;
- светло-серый цвет - выборы депутатов районного в городе совета;
- кремовый цвет - выборы депутатов сельского, поселкового совета;
- светло-розовый цвет - выборы сельского, поселкового, городского головы.
Бюллетени должны быть напечатаны на государственном языке на одинаковой бумаге и на одном листе соответствующего цвета с текстовой частью только с одной стороны", - говорится в сообщении.
Напомним, в Раде зарегистрировали законопроект о проведении выборов на карантине, документ прописывает особенности голосования граждан, находящихся на самоизоляции или в обсервации.
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