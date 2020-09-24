Местные выборы: ЦИК утвердила цвет и форму бюллетеней

В этом году бюллетени будут нескольких цветов в зависимости от уровня выборов

В этом году бюллетени будут нескольких цветов в зависимости от уровня выборов

Фото: cvk.gov.ua

Центральная избирательная комиссия утвердила форму и цвет бюллетеней на местные выборы.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает RegioNews. Как отметили в Комиссии, их надо было утвердить до 24 сентября включительно в соответствии с календарным планом выборов. Также ЦИК приняла решение о цвете бюллетеней: голубой цвет - выборы депутатов Верховного совета АР Крым, областного совета;

светло-зеленый цвет - выборы депутатов районного совета;

светло-желтый цвет - выборы депутатов городского совета;

светло-серый цвет - выборы депутатов районного в городе совета;

кремовый цвет - выборы депутатов сельского, поселкового совета;

светло-розовый цвет - выборы сельского, поселкового, городского головы. Бюллетени должны быть напечатаны на государственном языке на одинаковой бумаге и на одном листе соответствующего цвета с текстовой частью только с одной стороны", - говорится в сообщении. Напомним, в Раде зарегистрировали законопроект о проведении выборов на карантине, документ прописывает особенности голосования граждан, находящихся на самоизоляции или в обсервации.

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