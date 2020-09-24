"Слуги народа" в Харькове не проходят в горсовет - источник

Партия не преодолевает 5% барьер

Партия не преодолевает 5% барьер

Фото: из открытых источников

Согласно данным внутреннего социологического исследования, проведенного партией "Слуга народа", стало известно, что на ближайших местных выборах местная организация партии не преодолеет 5% барьер и не сможет попасть в Харьковский городской совет.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на свои источники.

На данный момент в штабе партии заняты разработкой антикризисной стратегии, чтобы хоть как-то увеличить рейтинги и спасти ситуацию.

Ранее сообщалось, что первым номером команды "Слуги народа" в Харькове является нынешний председатель ОГА Алексей Кучер, который будет идти на мэрские выборы. Также в списке - Татьяна Егорова-Луценко, Виктор Субботин, Роман Семенуха, Сергей Григоров, Виктория Алексейчук и Сергей Федченко.

Напомним, что на пост городского главы Харькова выдвинули свои кандидатуры Геннадий Кернес и Михаил Добкин, а также обнародована первая пятерка списка партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков".