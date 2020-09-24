15:59  24 сентября
Добкин обещает снять свою кандидатуру на выборах мэра Харькова, как только вернется Кернес
09:02  24 сентября
Довыборы в Раду: ЦИК зарегистрировала уже 12 кандидатов, еще двум отказали
08:14  24 сентября
Ситуация на Донбассе: зафиксировано три нарушения со стороны боевиков
UA | RU
UA | RU
24 сентября 2020, 13:41 153

"Слуги народа" в Харькове не проходят в горсовет - источник

24 сентября 2020, 13:41 153
Читайте також українською мовою
Партия не преодолевает 5% барьер 
Партия не преодолевает 5% барьер 
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Согласно данным внутреннего социологического исследования, проведенного партией "Слуга народа", стало известно, что на ближайших местных выборах местная организация партии не преодолеет 5% барьер и не сможет попасть в Харьковский городской совет.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на свои источники.

На данный момент в штабе партии заняты разработкой антикризисной стратегии, чтобы хоть как-то увеличить рейтинги и спасти ситуацию.

Ранее сообщалось, что первым номером команды "Слуги народа" в Харькове является нынешний председатель ОГА Алексей Кучер, который будет идти на мэрские выборы. Также в списке - Татьяна Егорова-Луценко, Виктор Субботин, Роман Семенуха, Сергей Григоров, Виктория Алексейчук и Сергей Федченко.

Напомним, что на пост городского главы Харькова выдвинули свои кандидатуры Геннадий Кернес и Михаил Добкин, а также обнародована первая пятерка списка партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков".

выборы рейтинг опрос Слуга народа партия
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Выборы мэра Мукачево: устоит ли балоговская "цитадель" перед натиском "новых" лиц
Кто имеет шансы на власть в Одессе: новые спонсоры Труханова, темные лошадки "слуг" и внутривидовые бои в ОПЗЖ
Все публикации »
Игорь Попов
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »