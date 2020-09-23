"Коммуникация ограничена": Зеленский рассказал об общении с Путиным

Именно в ходе прямых переговоров были достигнуты договоренности о перемирии

Именно в ходе прямых переговоров были достигнуты договоренности о перемирии

Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что ведет ограниченную коммуникацию с президентом РФ Владимиром Путиным, но она имеет предметный характер.

Об этом сообщает сайт ОПУ, передает RegioNews.

Коммуникация с президентом России ограниченная, но предметная. Как перфекционист я хотел бы большей эффективности от нашего диалога", - сообщил Зеленский.

По его словам, общение с Путиным проходит в нормандском формате при участии Германии и Франции, а также в рамках двусторонних контактов.

Именно в ходе прямых переговоров были достигнуты договоренности о транзите российского газа через Украину, а также о режиме прекращения огня на Донбассе, который действует с 27 июля.

Ранее сообщалось, что на заседание ТКГ: обсудили перемирие, местные выборы и обмен пленными.