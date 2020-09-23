09:44  23 сентября
В Украине за сутки выявили около 3,5 тысячи больных COVID-19
08:46  23 сентября
Закон о столице не примут до местных выборов - Разумков
08:14  23 сентября
Ситуация на Донбассе: на всех участках наблюдается "тишина"
UA | RU
UA | RU
23 сентября 2020, 13:09 2

"Коммуникация ограничена": Зеленский рассказал об общении с Путиным

23 сентября 2020, 13:09 2
Читайте також українською мовою
Именно в ходе прямых переговоров были достигнуты договоренности о перемирии
Именно в ходе прямых переговоров были достигнуты договоренности о перемирии
Фото: ОПУ
Читайте також
українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что ведет ограниченную коммуникацию с президентом РФ Владимиром Путиным, но она имеет предметный характер.

Об этом сообщает сайт ОПУ, передает RegioNews.

Коммуникация с президентом России ограниченная, но предметная. Как перфекционист я хотел бы большей эффективности от нашего диалога", - сообщил Зеленский.

По его словам, общение с Путиным проходит в нормандском формате при участии Германии и Франции, а также в рамках двусторонних контактов.

Именно в ходе прямых переговоров были достигнуты договоренности о транзите российского газа через Украину, а также о режиме прекращения огня на Донбассе, который действует с 27 июля.

Ранее сообщалось, что на заседание ТКГ: обсудили перемирие, местные выборы и обмен пленными.

президент переговоры война РФ Владимир Зеленский
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Кто имеет шансы на власть в Одессе: новые спонсоры Труханова, темные лошадки "слуг" и внутривидовые бои в ОПЗЖ
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Винниччине
Все публикации »
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Олег Полищук
Все блоги »