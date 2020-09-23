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23 вересня 2020, 10:53 6

Місія ОБСЄ зі спостереження за місцевими виборами розпочала роботу в Україні

23 вересня 2020, 10:53 6
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Її представників запросила українська сторона
Її представників запросила українська сторона
Фото: МЗС
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23 вересня в Україні розпочинає роботу Місія Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ зі спостереження за місцевими виборами.

Про це повідомляє пресслужба МЗС, передає RegioNews.

За словами першої заступниці міністра закордонних справ Еміне Джапарової, МЗС готове надавати всебічне сприяння міжнародним спостерігачам у виконанні ними свого мандату.

Під час зустрічі із главою Місії Інгібйорг Гісладоттір, Джапарова розповіла, що вперше місцеві вибори відбудуться в нових умовах у рамках проведення реформи децентралізації.

У свою чергу глава спостережної місії позитивно оцінила запрошення Україною міжнародних спостерігачів на місцеві вибори.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні контролюватимуть майже 136 тисяч правоохоронців, також будуть залучати всі сили та авіаційні підрозділи МВС.

ОБСЄ Місцеві вибори миссия спостерігач МЗС
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