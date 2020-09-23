16:11  23 вересня
Чернівцям прогнозують два тури виборів мера: єдиного лідера поки що немає
17:48  23 вересня
ВАКС арештував майно нардепа Юрченка
18:39  23 вересня
У районі Пісків двоє військових підірвалися на вибухівці
UA | RU
UA | RU
23 вересня 2020, 10:01 9

На Харківщині спіймали "на гарячому" воєнкома під час одержання хабаря

23 вересня 2020, 10:01 9
Читайте также на русском языке
За видачу приписного квитка та постановку на облік він хотів отримати 8,5 тисяч гривень
За видачу приписного квитка та постановку на облік він хотів отримати 8,5 тисяч гривень
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

В Харківській області правоохоронці викрили військового комісара, який вимагав гроші з військовозобов'язаних. Хабарника було затримано одразу після отримання грошей.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт поліції області.

Військовий комісар Харківського комісаріату області вимагав від громадянина кошти за безперешкодну постановку на військовий облік та одержання приписаного квитка", - йдеться в повідомленні.

Комісара було затримано після одержання 8,5 тисяч гривень, які було вилучено на місці події.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Нагадаємо, 21 вересня голову Харківського окружного адміністративного суду спіймали на передачі хабаря.

хабар учения військові поліція Нацполіція
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Хто має шанси на владу в Одесі: нові спонсори Труханова, темні конячки "слуг" і внутрішньовидові бої в ОПЗЖ
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Вінниччині
Всі публікації »
Ігор Попов
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »