На Харківщині спіймали "на гарячому" воєнкома під час одержання хабаря

За видачу приписного квитка та постановку на облік він хотів отримати 8,5 тисяч гривень

За видачу приписного квитка та постановку на облік він хотів отримати 8,5 тисяч гривень

Фото: Нацполіція

В Харківській області правоохоронці викрили військового комісара, який вимагав гроші з військовозобов'язаних. Хабарника було затримано одразу після отримання грошей.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт поліції області.

Військовий комісар Харківського комісаріату області вимагав від громадянина кошти за безперешкодну постановку на військовий облік та одержання приписаного квитка", - йдеться в повідомленні.

Комісара було затримано після одержання 8,5 тисяч гривень, які було вилучено на місці події.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Нагадаємо, 21 вересня голову Харківського окружного адміністративного суду спіймали на передачі хабаря.