На Харківщині спіймали "на гарячому" воєнкома під час одержання хабаря
В Харківській області правоохоронці викрили військового комісара, який вимагав гроші з військовозобов'язаних. Хабарника було затримано одразу після отримання грошей.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт поліції області.
Військовий комісар Харківського комісаріату області вимагав від громадянина кошти за безперешкодну постановку на військовий облік та одержання приписаного квитка", - йдеться в повідомленні.
Комісара було затримано після одержання 8,5 тисяч гривень, які було вилучено на місці події.
Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Нагадаємо, 21 вересня голову Харківського окружного адміністративного суду спіймали на передачі хабаря.