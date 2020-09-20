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20 вересня 2020, 13:15 10

Разумков вважає, що для відставки глави НАБУ Ситника треба міняти закон

20 вересня 2020, 13:15 10
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Законопроєкт вже зареєстровано у Верховній Раді
Законопроєкт вже зареєстровано у Верховній Раді
Фото з відкритих джерел
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Для врегулювання ситуації з директором Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артемом Ситником потрібно вносити зміни до законодавства.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передає RegioNews.

Разумков зазначив, що відповідний законопроєкт зареєстрований головою комітету з питань антикорупційної політики Анастасією Радіною.

"Станом на сьогодні, згідно з чинним законодавством, навіть після рішення КСУ немає механізмів відкликання з посади очільника НАБУ. З іншого боку, ми розуміємо, що тоді, коли ухвалювався цей закон, багато експертів говорили, що президент призначає на посаду указом, який суперечить Конституції. Тому необхідно було або вносити зміни до Конституції, а це важкий і тривалий процес, або по-іншому виписувати закони", - сказав він.

За словами спікера, рішення Конституційного суду можна було передбачити. Тому зараз треба буде змінювати законодавство, робити його відповідним до рішення КСУ.

Разумков наголосив, що згідно з чинним законодавством, директор НАБУ може піти з посади лише сам.

"Станом на сьогодні так закон виписаний, що з посади він може піти самостійно, його не можуть примусити це зробити", - сказав він.

Нагадаємо, 28 серпня суд визнав неконституційним призначення Ситника директором НАБУ.

Пізніше в НАБУ заявили, що Ситник залишається директором відомства, у Бюро також вважають рішення Конституційного суду політично вмотивованим.

НАБУ ВР спікер Верховна Рада парламент
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