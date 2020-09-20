Разумков считает, что для отставки главы НАБУ Сытника надо менять закон

Законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде

Законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде

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Для урегулирования ситуации с директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артемом Сытником нужно вносить изменения в законодательство.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает RegioNews.

Разумков отметил, что соответствующий законопроект зарегистрирован председателем комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасией Радиной.

"По состоянию на сегодня, согласно действующему законодательству, даже после решения КСУ нет механизмов отзыва с должности главы НАБУ. С другой стороны, мы понимаем, что тогда, когда принимался этот закон, многие эксперты говорили, что президент назначает на должность указом, который противоречит Конституции. Поэтому необходимо было либо вносить изменения в Конституцию, а это трудный и длительный процесс, или по-другому выписывать законы", - сказал он.

По словам спикера, решение Конституционного суда можно было предвидеть. Поэтому сейчас надо будет менять законодательство, делать его соответствующим до решения КСУ.

Разумков подчеркнул, что согласно действующему законодательству, директор НАБУ может уйти с поста только сам.

"По состоянию на сегодня так закон выписан, что с должности он может уйти самостоятельно, его не могут заставить это сделать", - сказал он.

Напомним, 28 августа суд признал неконституционным назначение Сытника директором НАБУ.

Позже в НАБУ заявили, что Сытник остается директором ведомства, в Бюро также считают решение Конституционного суда политически мотивированным.