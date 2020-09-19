Місцеві вибори: Зеленський підписав закон, яким дозволено не подавати довідку про несудимість
Закон повернуто в Раду за підписом президента
Закон повернуто в Раду за підписом президента
Президент України підписав закон №3995, завдяки якиму скасовується обов'язок для кандидатів у місцеві депутати подавати під час реєстрації довідку про наявність чи відсутність судимості.
Як передає RegioNews, про це повідомляється на сайті Ради.
У графі "Дати та стан проходження" зазначено, що 17 вересня закон підписав голова Верховної ради, а 18 вересня було повернуто з підписом від президента.
При цьому довідка про наявність чи відсутність судимості потрібно не від усіх кандидатів на місцевих виборах. Згідно з чинним законодавством, зазначену довідку не потрібно надавати:
- кандидатам у депутати сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч осіб);
- кандидатам на посаду сільського, селищного, міського голови.
Нагадаємо, 15 вересня Верховна Рада скасувала довідки про несудимість для кандидатів на місцевих виборах. Парламентарії схвалили відповідний законопроєкт №3995.
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