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19 вересня 2020, 11:42 14

Місцеві вибори: Зеленський підписав закон, яким дозволено не подавати довідку про несудимість

19 вересня 2020, 11:42 14
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Закон повернуто в Раду за підписом президента
Закон повернуто в Раду за підписом президента
Фото: з відкритих джерел
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Президент України підписав закон №3995, завдяки якиму скасовується обов'язок для кандидатів у місцеві депутати подавати під час реєстрації довідку про наявність чи відсутність судимості.

Як передає RegioNews, про це повідомляється на сайті Ради.

У графі "Дати та стан проходження" зазначено, що 17 вересня закон підписав голова Верховної ради, а 18 вересня було повернуто з підписом від президента.

При цьому довідка про наявність чи відсутність судимості потрібно не від усіх кандидатів на місцевих виборах. Згідно з чинним законодавством, зазначену довідку не потрібно надавати:

  • кандидатам у депутати сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч осіб);
  • кандидатам на посаду сільського, селищного, міського голови.

Нагадаємо, 15 вересня Верховна Рада скасувала довідки про несудимість для кандидатів на місцевих виборах. Парламентарії схвалили відповідний законопроєкт №3995.

ВР президент Кандидат Володимир Зеленський вибори довідка
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