Местные выборы: Зеленский подписал закон, которым разрешено не подавать справку о несудимости
Закон возвращен в Раду с подписью президента
Закон возвращен в Раду с подписью президента
Президент Украины подписал закон №3995, благодаря которому отменяется обязанность для кандидатов в местные депутаты подавать во время регистрации справку о наличии или отсутствии судимости.
Как передает RegioNews, об этом сообщается на сайте Рады.
В графе "Даты и состояние прохождения" указано, что 17 сентября закон подписал глава Верховной рады, а 18 сентября был возвращен с подписью от президента.
При этом справка о наличии или отсутствии судимости требуется не от всех кандидатов на местных выборах. Согласно действующему законодательству, указанную справку не нужно предоставлять:
- кандидатам в депутаты сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей в 10 тысяч человек);
- кандидатам на должность сельского, поселкового, городского главы.
Напомним, 15 сентября Верховная Рада отменила справки о несудимости для кандидатов на местных выборах. Парламентарии одобрили соответствующий законопроект №3995.
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