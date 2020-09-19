Местные выборы: Зеленский подписал закон, которым разрешено не подавать справку о несудимости

Закон возвращен в Раду с подписью президента

Закон возвращен в Раду с подписью президента

Фото: из открытых источников

Президент Украины подписал закон №3995, благодаря которому отменяется обязанность для кандидатов в местные депутаты подавать во время регистрации справку о наличии или отсутствии судимости.

Как передает RegioNews, об этом сообщается на сайте Рады.

В графе "Даты и состояние прохождения" указано, что 17 сентября закон подписал глава Верховной рады, а 18 сентября был возвращен с подписью от президента.

При этом справка о наличии или отсутствии судимости требуется не от всех кандидатов на местных выборах. Согласно действующему законодательству, указанную справку не нужно предоставлять:

кандидатам в депутаты сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей в 10 тысяч человек);

кандидатам на должность сельского, поселкового, городского главы.

Напомним, 15 сентября Верховная Рада отменила справки о несудимости для кандидатов на местных выборах. Парламентарии одобрили соответствующий законопроект №3995.