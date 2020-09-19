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19 сентября 2020, 11:42 14

Местные выборы: Зеленский подписал закон, которым разрешено не подавать справку о несудимости

19 сентября 2020, 11:42 14
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Закон возвращен в Раду с подписью президента
Закон возвращен в Раду с подписью президента
Фото: из открытых источников
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Президент Украины подписал закон №3995, благодаря которому отменяется обязанность для кандидатов в местные депутаты подавать во время регистрации справку о наличии или отсутствии судимости.

Как передает RegioNews, об этом сообщается на сайте Рады.

В графе "Даты и состояние прохождения" указано, что 17 сентября закон подписал глава Верховной рады, а 18 сентября был возвращен с подписью от президента.

При этом справка о наличии или отсутствии судимости требуется не от всех кандидатов на местных выборах. Согласно действующему законодательству, указанную справку не нужно предоставлять:

  • кандидатам в депутаты сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей в 10 тысяч человек);
  • кандидатам на должность сельского, поселкового, городского главы.

Напомним, 15 сентября Верховная Рада отменила справки о несудимости для кандидатов на местных выборах. Парламентарии одобрили соответствующий законопроект №3995.

ВР президент Кандидат Владимир Зеленский выборы справка
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