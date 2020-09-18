В Івано-Франківську "Слуга народу" представила кандидатів на місцеві вибори

Був оголошений кандидат на посаду мера міста

Був оголошений кандидат на посаду мера міста

Фото: Facebook

18 вересня “Слуга народу” за участі президента України Володимира Зеленського представила кандидатів, які будуть брати участь у місцевих виборах.

Про це повідомляє місцеве видання "Місто”, передає RegioNews.

Під час свого виступу Зеленський нагадав, що після децентралізації регіони отримали фінансування та дієві інструменти для розвитку.

А 25 жовтня на місцевих виборах вони зможуть перезавантажити місцеву владу, щоб рухати свій край вперед, до успіху", – сказав Зеленський.

За словами кандидата на посаду мера міста Олександра Богачова, завдяки децентралізації громада збільшилася, і з’явилися нові виклики.

Починати треба зсередини: налагодити усі внутрішні комунікації. Треба займатися виробництвом, залучати інвестиції. Ми знаємо людей, які хочуть розвивати місто, знаємо інвесторів, які готові працювати тут. І навіть знаємо причини, чому ці інвестори досі не зайшли в Івано-Франківськ, і що саме їх стримує”, - заявив він.

Також було представлено команду, яка після виборів буде втілювати стратегію розвитку регіону.

До неї увійшли підприємці Надія Левконович та Олег Качур, громадська діячка та волонтерка Тетяна Гоголь, генеральний директор Обласної клінічної лікарні Івано-Франківської обласної ради Остап Грищук, адвокат Андрій Сторожук, перша заступниця голови Івано-Франківської ОДА Марія Савка, вчитель вищої категорії Галина Глушко, перша заступниця голови Тисменицької РДА Ольга Христан і начальник Управління Державної міграційної служби в Івано-Франківській області Сергій Саїв.

Нагадаємо, в Івано-Франківську представили Стратегію розвитку регіону до 2027 року

Також Зеленський заявив, що візьметься перевіряти витрати на ліквідацію наслідків паводків на Івано-Франківщині, він ініціює створення комісії.