В Ивано-Франковске "Слуга народа" представила кандидатов на местные выборы

Был объявлен кандидат на должность мэра города

Был объявлен кандидат на должность мэра города

Фото: Facebook

18 сентября "Слуга народа" при участии президента Украины Владимира Зеленского представила кандидатов, которые будут участвовать в местных выборах.

Об этом сообщает местное издание "Місто", передает RegioNews.

Во время своего выступления Зеленский напомнил, что после децентрализации регионы получили финансирование и действенные инструменты для развития.

А 25 октября на местных выборах они смогут перезагрузить местную власть, чтобы двигать свой край вперед, к успеху", - сказал Зеленский.

По словам кандидата на должность мэра города Александра Богачева, благодаря децентрализации община увеличилась, и появились новые вызовы.

Начинать надо изнутри: наладить все внутренние коммуникации. Надо заниматься производством, привлекать инвестиции. Мы знаем людей, которые хотят развивать город, знаем инвесторов, которые готовы работать здесь. И даже знаем причины, почему эти инвесторы до сих пор не зашли в Ивано-Франковск, и что именно их сдерживает", - заявил он.

Также была представлена команда, которая после выборов будет воплощать стратегию развития региона.

В нее вошли предприниматели Надежда Левконович и Олег Качур, общественный деятель и волонтер Татьяна Гоголь, генеральный директор Областной клинической больницы Ивано-Франковского областного совета Остап Грищук, адвокат Андрей Сторожук, первый заместитель председателя Ивано-Франковской ОГА Мария Савка, учитель высшей категории Галина Глушко, первая заместитель председателя Тисменицкой РГА Ольга Христан и начальник Управления Государственной миграционной службы в Ивано-Франковской области Сергей Саев.

Напомним, в Ивано-Франковске представили Стратегию развития региона до 2027 года.

Также Зеленский заявил, что возьмется проверять расходы на ликвидацию последствий паводков на Ивано-Франковщине, он инициирует создание комиссии.