В Івано-Франківську представили Стратегію розвитку регіону до 2027 року

Одним із головних пріоритетів області вважають захист населення від повеней

Одним із головних пріоритетів області вважають захист населення від повеней

Фото: Офіс президентаФото: Офис президента

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Івано-Франківську область взяв участь у представленні Стратегії розвитку регіону до 2027 року.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

Говорячи про особливості Івано-Франківщини, Президент зауважив, що це туристично привабливий край, який має значну історичну та культурну спадщину.

Крім цього, у вашої області є потенціал для розвитку відновлюваної енергетики та органічного виробництва. А ще – для розвитку малого, середнього й підтримки великого бізнесу. Як доказ – нещодавно, за версією "Форбс”, Івано-Франківськ визнано найкращим містом для ведення бізнесу в Україні. І я щиро вас із цим вітаю”, – зазначив Глава держави.

За його словами, треба чітко розуміти й проблеми регіону, які обов’язково слід вирішувати.

В області не вистачає сміттєпереробного заводу та сучасних очисних споруд. А 90% доріг місцевого значення потребують ремонту. Все це можна й потрібно виправити, і зі свого боку ми готові повністю допомагати місцевій владі”, – сказав Володимир Зеленський.

Представляючи Стратегію розвитку області, голова Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів зазначив, що регыон привабливий для туризму.

Один з важливих напрямів розвитку регіону, на переконання голови облдержадміністрації, – безпека й захист місцевих мешканців від повеней. Тому актуальною є розробка сучасної програми, яка має мінімізувати ризики стихії та її наслідки.

Крім того, Прикарпаття потребує модернізації аеропорту і розвитку індустріально-інвестиційних парків.

Нагадаємо, Зеленський візьметься перевіряти витрати на ліквідацію наслідків паводків на Івано-Франківщині, він ініціює створення комісії.