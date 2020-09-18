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18 вересня 2020, 19:49 4

Стало відомо, скільки громадських організацій будуть спостерігати за місцевими виборами

18 вересня 2020, 19:49 4
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Комісія затвердила остаточний список організацій
Фото: cvk.gov.ua
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У п’ятницю, 18 вересня Центральна виборча комісія завершила процес надання дозволу громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час місцевих виборів.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає RegioNews.

За даними Комісії, спостерігати за місцевими виборами в Україні зможуть представники 116 громадських організацій.

Зокрема, дозвіл мати офіційних спостерігачів на всеукраїнському рівні під час місцевих виборів отримали 85 громадських організацій.

Ще 31 громадська організація буде мати спостерігачів під час виборів у окремих регіонах.

Нагадаємо, в Україні понад 100 тисяч осіб змінили виборчу адресу, найбільше виборчих адрес змінено в Києві, а також в Київській та Одеській областях.

регіони ЦВК комісія Місцеві вибори спостерігач
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