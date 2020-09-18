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18 вересня 2020, 15:00 13

Степанов хоче залишитися міністром у випадку обрання до Одеської облради

18 вересня 2020, 15:00 13
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Він обіцяє не брати активної участі у передвиборчій кампанії
Він обіцяє не брати активної участі у передвиборчій кампанії
Фото: Facebook
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Максим Степанов планує залишитися на посаді міністра охорони здоров'я у випадку обрання депутатом Одеської обласної ради.

Про це він заявив під час спілкування із журналістами, передає RegioNews.

За його словами, він не збирається поєднувати обов’язки міністра та передвиборчу кампанію. Також Степанов запевнив, що все буде відбуватися згідно чинного законодавства і не буде жодних порушень.

Я розумію, що деякі зараз псевдореформатори і інші люди думають, що я піду у відставку з посади міністра. Не всі мрії збуваються", - сказав Степанов.

Відповідаючи на запитання, чи збирається він у відпустку, міністр сказав: "Не збираюся, у мене немає в цьому потреби ніякої".

Я не збираюся приймати участь активну у передвиборчій кампанії, їздити агітувати... Я працюю міністром охорони здоров'я. І в мене зараз от зранку до вечора, кожного дня, без вихідних: я займаюся реформуванням системи охорони здоров'я, я займаюся іншими питаннями, в тому числі, ковідом", - підкреслив міністр.

Він зазначив, що дуже важливо, аби на різних рівнях влади були люди, які здатні проводити реформи, зокрема й в медицині.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов підтвердив, що буде балотуватися в Одеську обласну раду від партії "Слуга народу".

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, міністри можуть балотуватися, але їм заборонено брати участь у агітації.

Одеса міністр МОЗ облрада Максим Степанов Місцеві вибори
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