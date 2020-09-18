В РНБО пригрозили релігійним структурам через просування "руського миру" перед виборами

За словами Данілова, мета таких заходів - виправдання російської агресії проти України

За словами Данілова, мета таких заходів - виправдання російської агресії проти України

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що напередодні місцевих виборів активізуються окремі релігійні структури як інструменти антиукраїнської діяльності. Він нагадав їм про відповідальність за просування "руського миру".

Як передає RegioNews, про це повідомила пресслужба РНБО.

"Одним з дієвих інструментів російської гібридної війни проти України є використання релігійних структур у форматі проведення різноманітних "конференцій", "круглих столів", "міжнародних форумів", "хресних ходів" тощо", - сказав Данілов.

Так він прокоментував основні ризики та загрози, пов’язані з процесом підготовки та проведення виборів до місцевих рад, які мають відбутися 25 жовтня 2020 року.

За словами секретаря РНБО, мета таких заходів - просування ідей так званого "руського миру", виправдання російської агресії проти України, просування антиукраїнських тез російської пропаганди.

"Організаторам різноманітних "мирних форумів" хотілося би нагадати про кримінальну відповідальність за антидержавну діяльність і зазначити, що Апарат РНБО уважно відслідковує ситуацію у державі напередодні виборів, а правоохоронні органи України відреагують на будь-які спроби розхитування внутрішньополітичної ситуації", - попередив він.

Нагадаємо, дещо раніше президент Володимир Зеленський закликав українців відповідально підійти до місцевих виборів.