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18 вересня 2020, 13:59 11

Кличко потролив Верещук та офіційно підтвердив, що йде на вибори

18 вересня 2020, 13:59 11
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Його затвердили кандидатом на посаду міського голови від партії на місцевих виборах
Його затвердили кандидатом на посаду міського голови від партії на місцевих виборах
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Чинний мер Києва Віталій Кличко заявив, що йде зі своєю партією "УДАР" на місцеві вибори, які відбудуться 25 жовтня. Він також не проґавив можливість потролити ще одного кандидата на цю посаду - Ірину Верещук.

Про своє рішення мер повідомив на зборах київської міської місцевої організації партії "УДАР Віталія Кличка", передає RegioNews.

"УДАР", наша команда йде на вибори в Київраду. Йде, щоб і далі змінювати столицю... Я вдячний за довіру і підтримку кожному жителю нашого міста", - сказав він.

На зборах київської організації "Удару" Віталія Кличка затвердили кандидатом на посаду міського голови від партії на місцевих виборах України в 2020 році.

Кличко також потролив Верещук. Він опублікував фото, де стоїть на червоній доріжці, яка веде до сцени з написом "УДАР", і тримає в руках червону парасольку.

"Використовуйте парасольку за призначенням", — підписав він знімок.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що партія "Європейська солідарність" на виборах мера Києва підтримає Кличка.

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