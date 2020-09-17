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17 вересня 2020, 18:36 5

Зеленський просить українців відповідально підійти до місцевих виборів

17 вересня 2020, 18:36 5
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Президент зауважив, що ці вибори не менш важливі, ніж парламентські чи президентські
Президент зауважив, що ці вибори не менш важливі, ніж парламентські чи президентські
Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський закликав громадян України відповідально підійти до місцевих виборів, що заплановані на 25 жовтня.

Про це він заявив на презентації стратегії розвитку Львівщини, повідомляє RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Я хочу попросити жителів кожної області відповідально поставитися до місцевих виборів, які будуть 25 жовтня", - зазначив глава держави.

Він наголосив, що для успіху кожного регіону ці вибори не менш важливі, ніж парламентські чи президентські.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що більшість мерів хотіли стати кандидатами від "Слуги народу" на місцевих виборах.

Нещодавнє опитування показало, що рейтинг Зеленського опустився нижче 30%.

вибори українці президент голосування Місцеві вибори
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