Зеленський просить українців відповідально підійти до місцевих виборів

Президент зауважив, що ці вибори не менш важливі, ніж парламентські чи президентські

Президент зауважив, що ці вибори не менш важливі, ніж парламентські чи президентські

Офіс президента

Президент Володимир Зеленський закликав громадян України відповідально підійти до місцевих виборів, що заплановані на 25 жовтня.

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