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17 сентября 2020, 18:36 5

Зеленский просит украинцев ответственно подойти к местным выборам

17 сентября 2020, 18:36 5
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Президент отметил, что эти выборы не менее важны, чем парламентские или президентские
Президент отметил, что эти выборы не менее важны, чем парламентские или президентские
Офис президента
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Президент Владимир Зеленский призвал граждан Украины ответственно подойти к местным выборам, которые запланированы на 25 октября.

Об этом он заявил на презентации стратегии развития Львовщины, сообщает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Я хочу попросить жителей каждой области ответственно отнестись к местным выборам, которые будут 25 октября", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что для успеха каждого региона эти выборы не менее важны, чем парламентские или президентские.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что большинство мэров хотели стать кандидатами от "Слуги народа" на местных выборах.

Недавний опрос показал, что рейтинг Зеленского опустился ниже 30%.

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