Зеленский просит украинцев ответственно подойти к местным выборам

Президент отметил, что эти выборы не менее важны, чем парламентские или президентские

Президент отметил, что эти выборы не менее важны, чем парламентские или президентские

Офис президента

Президент Владимир Зеленский призвал граждан Украины ответственно подойти к местным выборам, которые запланированы на 25 октября.

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