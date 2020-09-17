Украинцы назвали главные задачи для местной власти перед выборами
Большинство украинцев считают, что медицина является одним из главных приоритетов для местной власти.
Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", передает RegioNews.
Так считают 58% опрошенных. Также среди основных приоритетов в работе местной власти украинцы видят экономику и создание рабочих мест (33%), образование (27%), борьбу с коррупцией (23%).
Лишь для 6% респондентов важны парки и скверы.
Оценивая сферы, в которых местные власти смогли достичь наибольших успехов, украинцы чаще всего упоминали дороги и тротуары (54%) и парки и скверы (36%).
Об улучшении в сферах общественного транспорта говорили только 12%, медицины - 9%, образования и жилищно-коммунального хозяйства - 7%, экологии - 5%.
Напомним, ранее стало известно, кого украинцы планируют поддержать на местных выборах.