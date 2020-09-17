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Стало известно, кого украинцы планируют поддержать на местных выборах - соцопрос
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17 сентября 2020, 14:47 7

Украинцы назвали главные задачи для местной власти перед выборами

17 сентября 2020, 14:47 7
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Граждане не видят улучшения в сферах общественного транспорта и медицины
Граждане не видят улучшения в сферах общественного транспорта и медицины
Фото: из открытых источников
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Большинство украинцев считают, что медицина является одним из главных приоритетов для местной власти.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", передает RegioNews.

Так считают 58% опрошенных. Также среди основных приоритетов в работе местной власти украинцы видят экономику и создание рабочих мест (33%), образование (27%), борьбу с коррупцией (23%).

Лишь для 6% респондентов важны парки и скверы.

Оценивая сферы, в которых местные власти смогли достичь наибольших успехов, украинцы чаще всего упоминали дороги и тротуары (54%) и парки и скверы (36%).

Об улучшении в сферах общественного транспорта говорили только 12%, медицины - 9%, образования и жилищно-коммунального хозяйства - 7%, экологии - 5%.

Напомним, ранее стало известно, кого украинцы планируют поддержать на местных выборах.

рейтинг опрос власть голосование Местные выборы
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