Стало відомо, кого українці планують підтримати на місцевих виборах - соцопитування

На місцевому рівні "Слуга народу" втрачає голоси

На місцевому рівні "Слуга народу" втрачає голоси

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Результати агрегованого рейтингу партій свідчать, що найбільше голосів на місцевих виборах отримають п'ять парламентських партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність", "Батьківщина" і "За майбутнє".

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", передає RegioNews.

Так, партію "Слуга народу" на виборах до обласних рад готові підтримати 16% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори, партію "Опозиційна платформа - За життя" підтримують 11,9%, партію "Європейська солідарність" - 11,3%, партію "Батьківщина" - 8,2%, партію "За майбутнє" - 5,8%.

У той же час, Радикальну партію підтримують 4,7%, УДАР Віталія Кличка - 3,7%, ВО "Свобода" - 3,3%, партію Шарія - 2,8%, партію "Голос" - 2,2%, партії "Пропозиція" і "Перемога Пальчевського" - по 2,1%, партію "Наш край" - 2,0%, партію "Сила і честь" - 1,5%, партію "Самопоміч" - 1,2%.

Сумарний рейтинг інших партій, які беруть участь у місцевих виборах і включених в список для дослідження, - 21,2%.

Крім того, якщо у виборах до Верховної Ради України сумарний рейтинг п'яти основних партій, представлених сьогодні у парламенті, становить 72%, то на місцевих виборах їх агрегований показник - 50%.

У порівнянні з рейтингами політичних сил до Верховної Ради помітні електоральні втрати на місцевому рівні відчувають партії "Слуга народу", (26% "парламентського" рейтингу проти 16% "місцевого"), "Опозиційна платформа – За життя" (17% проти 12% ), Європейська Солідарність (16% проти 11%), партія "Голос" (4% проти 2%), "Сила і честь" (4% проти 2%).

Зате спостерігається приріст в таких партій як "За майбутнє", "УДАР" і "Пропозиція".

Раніше повідомлялось, що в Україні три чверті громадян не схвалюють роботу Кабміну й Ради.