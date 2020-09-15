НАБУ просит генпрокурора подписать подозрение "слуге" Юрченко
Национальное антикоррупционное бюро Украины просит генпрокурора Ирину Венедиктову подписать подозрение народному депутату от "Слуги народа" Александру Юрченко. Он фигурирует в уголовном деле о получении взятки.
Как сообщает RegioNews, об этом говорится в сообщении НАБУ в Facebook.
Сообщается, что в рамках расследования коррупционной схемы Венедиктовой направили проект сообщения о подозрении нардепу, но по состоянию на сегодня письма остались без ответа.
Напомним, 13 сентября нардеп Гео Лерос сообщил, что НАБУ задержало на взятке помощника депутата Александра Юрченко, который взял первые $13 тысяч из $200 тысяч, которые предусматривались нардепу за законопроект, связанный с бытовыми отходами.
14 сентября стало известно, что нардеп Юрченко добровольно покидает фракцию "Слуга народа", он написал соответствующее заявление.
15 сентября с трибуны Верховной Рады генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что оснований для вручения подозрения "слуге народа" Юрченко недостаточно.
Также сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро опубликовало записи разговоров народного депутата Александра Юрченко и его посредника о получении взятки за законопроект об отходах.