НАБУ просит генпрокурора подписать подозрение "слуге" Юрченко

Венедиктова считает, что оснований для вручения подозрения "слуге народа" Юрченко недостаточно

Венедиктова считает, что оснований для вручения подозрения "слуге народа" Юрченко недостаточно

Фото: УП

Национальное антикоррупционное бюро Украины просит генпрокурора Ирину Венедиктову подписать подозрение народному депутату от "Слуги народа" Александру Юрченко. Он фигурирует в уголовном деле о получении взятки.

Как сообщает RegioNews, об этом говорится в сообщении НАБУ в Facebook.

Сообщается, что в рамках расследования коррупционной схемы Венедиктовой направили проект сообщения о подозрении нардепу, но по состоянию на сегодня письма остались без ответа.

Напомним, 13 сентября нардеп Гео Лерос сообщил, что НАБУ задержало на взятке помощника депутата Александра Юрченко, который взял первые $13 тысяч из $200 тысяч, которые предусматривались нардепу за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

14 сентября стало известно, что нардеп Юрченко добровольно покидает фракцию "Слуга народа", он написал соответствующее заявление.

15 сентября с трибуны Верховной Рады генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что оснований для вручения подозрения "слуге народа" Юрченко недостаточно.

Также сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро опубликовало записи разговоров народного депутата Александра Юрченко и его посредника о получении взятки за законопроект об отходах.