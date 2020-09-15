Вночі під Києвом прогримів потужний вибух - прорвало газопровід

Даний газопровід постачає газ на Європу

Даний газопровід постачає газ на Європу

Фото: з відкритих джерел

На Київщині у селищі Чабани в ніч на 15 вересня пролунав потужний вибух на газопроводі високого тиску, який постачає газ на Європу і проходить поблизу селища. Відбувався потужний вихід газу в навколишнє середовище.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Чабанівської селищної ради.

В ближніх населених пунктах відключили електропостачання через загрозу вибуху газу в трубопроводі.

Просимо зберігати спокій, не панікувати, у разі необхідності чітко дотримуватися вказівок представників надзвичайних служб України", - йдеться в повідомленні.

Також, в селищній раді відзначили, що ситуацію вдалося взяти під контроль, встановлена заглушка, а вихід газу припинено.

Нагадаємо, раніше у Львові через масштабні пожежі загорівся газопровід.