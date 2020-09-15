Вночі під Києвом прогримів потужний вибух - прорвало газопровід
Даний газопровід постачає газ на Європу
Даний газопровід постачає газ на Європу
На Київщині у селищі Чабани в ніч на 15 вересня пролунав потужний вибух на газопроводі високого тиску, який постачає газ на Європу і проходить поблизу селища. Відбувався потужний вихід газу в навколишнє середовище.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Чабанівської селищної ради.
В ближніх населених пунктах відключили електропостачання через загрозу вибуху газу в трубопроводі.
Просимо зберігати спокій, не панікувати, у разі необхідності чітко дотримуватися вказівок представників надзвичайних служб України", - йдеться в повідомленні.
Також, в селищній раді відзначили, що ситуацію вдалося взяти під контроль, встановлена заглушка, а вихід газу припинено.
Нагадаємо, раніше у Львові через масштабні пожежі загорівся газопровід.
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Хто проти ахметівців. На "малій батьківщині" Зеленського вакантне місце опозиційного кандидата
"Зелені" кандидати в Харкові: електоральні карлики проти велетня Кернеса