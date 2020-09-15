Взрыв газопровода под Киевом: полиция открыла уголовное дело

Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия

Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия

Фото: ГСЧС

Об этом сообщает "Obozrevatel" со ссылкой на пресс-службу полиции Киевщины, передает RegioNews.

По данным полиции, сейчас решается вопрос о назначении соответствующих экспертиз.

Открыто уголовное производство по статье 292 (Повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все детали происшествия", - сообщили в полиции.

Также по словам правоохранителей, в результате происшествия пострадавших или погибших нет.

Напомним, ночью 15 сентября под Киевом прогремел мощный взрыв - прорвало газопровод, который поставляет газ в Европу.