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15 сентября 2020, 10:27 6

Взрыв газопровода под Киевом: полиция открыла уголовное дело

15 сентября 2020, 10:27 6
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Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия
Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия
Фото: ГСЧС
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По факту взрыва газопровода возле поселка Чабаны Киевской области полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщает "Obozrevatel" со ссылкой на пресс-службу полиции Киевщины, передает RegioNews.

По данным полиции, сейчас решается вопрос о назначении соответствующих экспертиз.

Открыто уголовное производство по статье 292 (Повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все детали происшествия", - сообщили в полиции.

Также по словам правоохранителей, в результате происшествия пострадавших или погибших нет.

Напомним, ночью 15 сентября под Киевом прогремел мощный взрыв - прорвало газопровод, который поставляет газ в Европу.

газ взрыв уголовное дело полиция Киевская область
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