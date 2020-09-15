Взрыв газопровода под Киевом: полиция открыла уголовное дело
Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия
Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия
По факту взрыва газопровода возле поселка Чабаны Киевской области полиция открыла уголовное производство.
Об этом сообщает "Obozrevatel" со ссылкой на пресс-службу полиции Киевщины, передает RegioNews.
По данным полиции, сейчас решается вопрос о назначении соответствующих экспертиз.
Открыто уголовное производство по статье 292 (Повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все детали происшествия", - сообщили в полиции.
Также по словам правоохранителей, в результате происшествия пострадавших или погибших нет.
Напомним, ночью 15 сентября под Киевом прогремел мощный взрыв - прорвало газопровод, который поставляет газ в Европу.
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