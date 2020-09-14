Зеленский сменил руководителей шести райгосадминистраций

Двое чиновников уволены согласно с поданными заявлениями

Двое чиновников уволены согласно с поданными заявлениями

Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые изменения голов шести районных государственных администраций в Винницкой, Киевской и Луганской областях.

Об этом говорится на сайте Офиса президента, передает RegioNews.

В частности, распоряжением Зеленского был уволен Ярослав Петренко с должности председателя Мурованокуриловецкой РГА Винницкой области и Евгений Погорелый с должности председателя Старобельской РГА Луганской области.

Сообщается, что чиновники уволены согласно с поданными ими заявлениями.

Также глава государства назначил Ларису Головашич главой Гайсинской РГА, а Зинаиду Бутенко - председателем Погребищенской РГА Винницкой области.

Алина Бурдак возглавила Бородянскую РГА, а Евгений Петрук стал председателем Васильковской райгосадминистрации Киевской области.

Напомним, Полтавщина, Запорожье и Херсонщина получили новых прокуроров области, в прокуратуре происходит кадровая ротация.