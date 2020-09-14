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14 сентября 2020, 15:53 25

Мэр Харькова Кернес ушел на больничный, о диагнозе не сообщается

14 сентября 2020, 15:53 25
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Мэр Харькова Геннадий Кернес, который на протяжении длительного времени не появлялся на публике, с 10 сентября находится на больничном.

Об этом сегодня, 14 сентября "Суспільному" сообщил директор Департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко, передает RegioNews.

По его словам, полномочия мэра города выполняет секретарь Харьковского горсовета Александр Новак.

О том, с каким именно диагнозом госпитализирован Кернес, Сидоренко не ответил ссылаясь на медицинскую тайну. Он добавил, что на этот вопрос может ответить только врач с согласия пациента.

На публике мэра последний раз видели в День города 23 августа, когда он открывал фонтан на площади Свободы.

Как сообщают местные СМИ, Кернес может находиться в городской больнице №17, куда доставляют пациентов с COVID-19 и вирусными пневмониями. Официального подтверждения этой информации нет.

Напомним, подготовительное заседание по делу мэра Харькова Кернеса снова отложили.

коронавирус болезнь мэр Харьков больницы Геннадий Кернес
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