Мэр Харькова Кернес ушел на больничный, о диагнозе не сообщается

Обязанности мэра исполняет секретарь горсовета

Обязанности мэра исполняет секретарь горсовета

Мэр Харькова Геннадий Кернес, который на протяжении длительного времени не появлялся на публике, с 10 сентября находится на больничном.

Об этом сегодня, 14 сентября "Суспільному" сообщил директор Департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко, передает RegioNews.

По его словам, полномочия мэра города выполняет секретарь Харьковского горсовета Александр Новак.

О том, с каким именно диагнозом госпитализирован Кернес, Сидоренко не ответил ссылаясь на медицинскую тайну. Он добавил, что на этот вопрос может ответить только врач с согласия пациента.

На публике мэра последний раз видели в День города 23 августа, когда он открывал фонтан на площади Свободы.

Как сообщают местные СМИ, Кернес может находиться в городской больнице №17, куда доставляют пациентов с COVID-19 и вирусными пневмониями. Официального подтверждения этой информации нет.

Напомним, подготовительное заседание по делу мэра Харькова Кернеса снова отложили.