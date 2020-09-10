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10 вересня 2020, 17:56 4

З України депортують громадян Ізраїлю, які громили огорожі в Умані

10 вересня 2020, 17:56 4
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Рішення прийняли поліція і міграційна служба
Рішення прийняли поліція і міграційна служба
Фото: flickr
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З України депортують двох громадян Ізраїлю, які розгромили огорожі на могилі цадика Нахмана в Умані.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає RegioNews.

Учора в місті Умані група молодих паломників, громадян Ізраїлю влаштувала дебош на могилі цадика Нахмана, розгромивши огорожі, призначені для упорядкованого проходу до святині”, - написав він.

За словами Геращенка, Національна поліція і Міграційна служба ухвалили рішення про видворення з України двох організаторів безпорядків.

Заступник міністра додав, якщо подібні хуліганські дії будуть тривати з боку інших іноземних громадян, вони також депортовані.

Шановні паломники, пам'ятайте - Ви гості в Україні. Українці - гостинний народ, але ми не потерпимо з Вашого боку хамства і насильства", - повідомив Геращенко.

Нагадаємо, хасиди в Умані знесли карантинну огорожу біля могили рабина Нахмана.

депортація поліція Черкаська область Антон Геращенко Умань хасиди
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