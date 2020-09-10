Соратник Медведчука офіційно став заступником Венедіктової

Він також відомий, як фігурант антикорупційних розслідувань

Він також відомий, як фігурант антикорупційних розслідувань

Фото: ОГП

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова офіційно призначила своїм заступником Максима Якубовського, який раніше працював у структурах та організаціях Віктора Медведчука.

Про це повідомляється на сайті Офісу генпрокурора, передає RegioNews.

Відомо, що сьогодні, 10 вересня Венедіктова представила Якубовського колективу Офісу генерального прокурора.

Я знаю Максима Вікторовича як патріота, справжнього українського офіцера, людину, яка займалася створенням військових прокуратур, була в АТО і має бойову нагороду. Тому переконана, що він підсилить наші професійні ряди", - сказала вона.

Відомо, що з 1996 року Якубовський працював в органах прокуратури, обіймав посаду помічника Одеського транспортного прокурора. У березні 2015 року Якубовський очолив військову прокуратуру Південного регіону. У 2017 році він став заступником головного військового прокурора ГПУ.

Крім того, він працював в організації Віктора Медведчука "Український вибір". За даними розслідування PROSUD, з 2011 до 2013 рр він був експертом Центру правових ініціатив "Правова держава", який пов’язаний із Віктором Медведчуком.

Восени 2015 року Максим Якубовский був одним зі 128 претендентів на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, однак не дійшов до фіналу конкурсу.

В березні 2016 року з’явилося розслідування про непомірні статки Якубовського, зокрема про його автомобілі.

Нагадаємо, 9 вересня повідомлялося, що Венедіктова призначила своїм заступником юриста Медведчука, він подав відповідну декларацію.