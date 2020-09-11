Мер Івано-Франківська передумав відкривати школи міста

Влада вирішила дозволити відвідування лише дитячих садочків

Влада вирішила дозволити відвідування лише дитячих садочків

Фото: Facebook

Зважаючи на потрапляння до "червоної" зони карантину, школи Івано-Франківська будуть працювати дистанційно.

Про це у Facebook повідомив мер міста Руслан Марцінків, передає RegioNews.

Однак влада міста все ж вирішила дозволити роботу дитячих садочків з 14 вересня.

З понеділка ми починаємо запуск наших дитячих садочків. Поетапно, поступово виходимо з карантину у наших садках. Щодо шкіл, я б дуже хотів, щоб ми відкрили їх, але бачите, що нам продовжили червону зону. Ми все-таки переходимо на дистанційне навчання в школах", - сказав Марцінків.

Він зазначив, що відвідування дошкільного закладу не обов'язкове, і рішення мають приймати батьки.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що мер Івано-Франківська Руслан Марцинків закликає "київську владу" переглянути рішення про віднесення міста до "червоної" зони за рівнем карантинних обмежень через поширення COVID-19.