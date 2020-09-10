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10 вересня 2020, 18:06 6

На Київщині чоловік з рушниці вистрелив у жінку

10 вересня 2020, 18:06 6
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Це сталося під час демонстрації зброї
Це сталося під час демонстрації зброї
Фото: kv.npu.gov.ua
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У Київській області затримали чоловіка, який з мисливської рушниці важко поранив жінку. Його доставили у відділ поліції для встановлення всіх обставин події.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

Зазначається, що 40-річний киянин приїхав в Обухівський район для продажу власної зброї. У той час, коли чоловік демонстрував рушницю, він здійснив постріл. Куля пролетіла майже півтора кілометра та влучила в жінку, яка сиділа у дворі з дитиною на руках. Стрілок дізнався про це лише від поліцейських.

Поранення отримала 31-річна жителька села Безрадичі. У важкому стані її доставили в лікарню, де діагностували проникаюче вогнепальне поранення грудної клітини.

Наголошується, що правоохоронці вилучили у стрілка мисливську рушницю МКМ 7,62 і дозвільні документи. Також його доставили у відділ поліції, де чоловік зізнався в скоєному, дав свідчення.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про нанесення з необережності тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 128) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у липні у центрі Києва стріляли по студентах з Азербайджану.

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