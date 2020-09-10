На Київщині чоловік з рушниці вистрелив у жінку
У Київській області затримали чоловіка, який з мисливської рушниці важко поранив жінку. Його доставили у відділ поліції для встановлення всіх обставин події.
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.
Зазначається, що 40-річний киянин приїхав в Обухівський район для продажу власної зброї. У той час, коли чоловік демонстрував рушницю, він здійснив постріл. Куля пролетіла майже півтора кілометра та влучила в жінку, яка сиділа у дворі з дитиною на руках. Стрілок дізнався про це лише від поліцейських.
Поранення отримала 31-річна жителька села Безрадичі. У важкому стані її доставили в лікарню, де діагностували проникаюче вогнепальне поранення грудної клітини.
Наголошується, що правоохоронці вилучили у стрілка мисливську рушницю МКМ 7,62 і дозвільні документи. Також його доставили у відділ поліції, де чоловік зізнався в скоєному, дав свідчення.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про нанесення з необережності тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 128) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у липні у центрі Києва стріляли по студентах з Азербайджану.