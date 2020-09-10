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10 вересня 2020, 14:28 6

У Запоріжжі зафіксували масову зміну виборчих адрес

10 вересня 2020, 14:28 6
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Громадянам пропонували за це грошову винагороду
Фото: flickr
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У Запоріжжі поліція викрила спробу масової зміни виборчих адрес з метою фальсифікації місцевих виборів.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області, передає RegioNews.

У поліції зазначають, що повідомлення про факт масового підвозу громадян до відділення ведення реєстру виборців з метою зміни адрес надійшло 9 вересня.

За даними слідства, починаючи з 5 вересня в Запорізькому відділенні ведення реєстру виборців свої виборчі адреси змінили понад 400 жителів міста.

Правоохоронці провели опитування громадян, які знаходились в приміщенні. Вони пояснили, що бажають змінити виборчі адреси з основного місця мешкання в місті Запоріжжі до інших населених пунктів, розташованих на території Запорізького району. Однак усі опитані називали непереконливі та плутані причини своїх дій", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили особу координатора виборців, ним виявився 29-річний житель Запоріжжя, який пропонував гроші за зміну адреси.

За якого кандидата необхідно буде віддати свій голос, учасникам фальсифікації не повідомлялося. Це їм мали повідомити безпосередньо перед голосуванням”, - додали в Нацполіції.

Правоохоронці вже відкрили кримінальну справу за фактом надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців.

Нагадаємо, поліція зафіксувала 64 випадки порушення виборчого законодавства, слідчі розпочали чотири кримінальні провадження.

Аваков пообіцяв жорстко реагувати на всі спроби фальсифікації виборів, він закликав кандидатів дотримуватись закону.

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