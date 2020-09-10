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10 вересня 2020, 17:00 1

На Вінниччині нардепи використовують державні субвенції для самопіару - ОПОРА

10 вересня 2020, 17:00 1
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Йдеться про Петра Юрчишина, Ірину Борзову, Ларису Білозір, Геннадія Вацака та Миколу Кучера.
Йдеться про Петра Юрчишина, Ірину Борзову, Ларису Білозір, Геннадія Вацака та Миколу Кучера.
Фото: Ірина Борзова Facebook
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Протягом серпня 2020 року народні депутати України, обрані в округах Вінницької області, на своїх сторінках у соціальній мережі Facebook інформували про своє «сприяння» у виділення коштів з державного бюджету на ремонт доріг, шкіл та інших об’єктів.

Про випадки піару на державних коштах повідомляє Громадянська мережа ОПОРА з посиланням на публікації нардепів у Facebook у серпні, пише RegioNews.

Часто народні депутати використовують субвенції для самопіару. Ця тенденція спостерігається вже не один рік поспіль. Громадянська мережа ОПОРА вкотре наголошує на важливості зміни механізму виділення державних субвенцій, на необхідності підвищення рівня прозорості та зрозумілості виділення коштів, а також на дотриманні принципів рівномірності, системності й пріоритетності розподілу бюджетних ресурсів між різними регіонами України", - розповіла координаторка спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами у Вінницькій області Наталія Величко.

З повним переліком публікацій вінницьких нардепів, у яких стверджується, що "виключно завдяки їхнім старанням" виділено кошти з державного бюджету на будівництво і ремонт об`єктів соціальної сфери, можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, активісти мережі ОПОРА виявили факти прихованої агітації серед чиновників ЛОДА .

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