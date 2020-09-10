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10 вересня 2020, 10:19 13

Богдан заявив, що покинув Україну "у зв'язку з фізичною загрозою"

10 вересня 2020, 10:19 13
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У мережі вважають, що він пожартував
У мережі вважають, що він пожартував
Фото: з відкритих джерел
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Екс-голова Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що після інтерв'ю одному з українських ЗМІ залишив територію України, однак ніякої інформації, що підтверджує перетин кордону, він не навів. Тому багато користувачів соціальної мережі припустили, що Богдан пожартував.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

В інтерв'ю Богдан розкритикував кадрову політику президента Володимира Зеленського. Він заявив, що Зеленський при виборі міністрів керується досвідом роботи в шоу-бізнесі і вибирає типажі.

Після свого інтерв'ю він повідомив, що був змушений перейти українсько-румунський кордон "у зв'язку з фізичною загрозою".

У зв'язку з фізичною загрозою після першого інтерв'ю Гордону змушений перейти україно-румунський кордон", - написав він.

Підтверджень щодо перетину кордону, або іншої пов'язаної з цим інформації екс-керівник Офісу Президента не навів.

В соціальній мережі вирішили, що він натякнув на кінцівку роману "Золоте теля", коли Остап Бендер перетинав кордон з Румунією.

Раніше повідомлялося, що Богдан заявив, що до президента Зеленського неможливо потрапити без узгодження з нинішнім главою ОПУ Андрієм Єрмаком.

Андрій Богдан Офіс президента кордон інтернет скандал
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