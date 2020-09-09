Данілов розповів, чому у прифронтових районах не відбудуться вибори
ЦВК не призначила місцеві вибори у прифронтових районах через неможливість забезпечення там повної безпеки під час голосування.
Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі каналу "Україна 24", передає RegioNews.
За його словами, інформацію про ситуацію в цих районах надають розвідка, військові та спецслужби, і влада не хотіла, щоб у день голосування на прифронтових дільницях сталися провокації.
Якщо ми знатимемо, що там є безпека, що там є спокій, що там нічого страшного немає, то там будуть проводитися вибори, але для цього треба бути на 100% впевненим. Тому що, не дай боже щось станеться на виборчій дільниці, це особливий процес, це скупчення людей", - пояснив Данілов.
Секретар РНБО не вважає, що відсутність місцевих виборів в прифронтових районах порушує конституційні права громадян.
Якщо мова йшла б про вибори президента чи ВР, то це було б порушенням конституційних прав. Зараз там є ВЦА, які повністю задовольняють потреби цих громадян. Там нічого не зупинилося", - наголосив він.
Нагадаємо, наступного тижня уряд затвердить порядок виборів в умовах пандемії, будуть прописані алгоритми, які дозволять впливати на безпеку під час виборів.