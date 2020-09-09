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09 вересня 2020, 11:01 12

Зеленський прибув з робочим візитом на Хмельниччину

09 вересня 2020, 11:01 12
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В ході візиту він зустрінеться з місцевими представника энергической галузі та студентами
В ході візиту він зустрінеться з місцевими представника энергической галузі та студентами
Фото: з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою у Хмельницькій області, де проведе ряд зустрічей, а також ознайомиться з ходом будівництва інфраструктурних проектів.

Як передає RegioNews про це повідомляє пресслужба ОПУ.

Глава держави візьме участь у презентації проекту Стратегії розвитку регіону до 2027 року", - йдеться в повідомленні.

Також він перевірить інфраструктурні об'єкти в Хмельницькій області, які входять в державну програму "Велике будівництво".

Нагадаємо, раніше президент Зеленський прибув з робочою поїздкою в Житомирську область.

політика Володимир Зеленський строительство перевірки Хмельницька область
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