Зеленський прибув з робочим візитом на Хмельниччину
В ході візиту він зустрінеться з місцевими представника энергической галузі та студентами
В ході візиту він зустрінеться з місцевими представника энергической галузі та студентами
Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою у Хмельницькій області, де проведе ряд зустрічей, а також ознайомиться з ходом будівництва інфраструктурних проектів.
Як передає RegioNews про це повідомляє пресслужба ОПУ.
Глава держави візьме участь у презентації проекту Стратегії розвитку регіону до 2027 року", - йдеться в повідомленні.
Також він перевірить інфраструктурні об'єкти в Хмельницькій області, які входять в державну програму "Велике будівництво".
Нагадаємо, раніше президент Зеленський прибув з робочою поїздкою в Житомирську область.
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