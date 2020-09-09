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09 вересня 2020, 10:02 16

Напад на Балуха: постраждалий досі не прийшов у свідомість - Геращенко

09 вересня 2020, 10:02 16
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Його підключили до апарату ШВЛ, стан тяжкий
Його підключили до апарату ШВЛ, стан тяжкий
Фото: з відкритих джерел
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Народний депутат від Європейської солідарності Ірина Геращенко повідомила, що стан колишнього політв'язня Кремля, кримського активіста Володимира Балуха, якого знайшли напередодні побитим, залишається тяжким, його підключено до апарату штучної вентиляції легенів.

Про це вона повідомила у Facebook, передає RegioNews.

Пацієнт стабільно важкий. На апараті ШВЛ, ще без свідомості. На жаль, поки що така невтішна інформація", - написала Геращенко.

Раніше повідомлялось, що Балуха після операції перевели в реанімацію.

Нагадаємо, вночі 8 вересня, в Україні побили колишнього політв'язня Володимира Балуха. Його стан важкий.

На цю подію вже відреагували в Офісі президента. Там вимагають від Нацполіції швидкого розслідування справи.

Побиття експолітв'язня Балуха: у поліції розповіли нові подробиці.

політика лікарні ШВЛ Операція Володимир Балух
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