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09 вересня 2020, 13:06 7

Зеленський поступово втрачає довіру громадян - Рейтинг

09 вересня 2020, 13:06 7
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Рівень довіри до президента за рік упав із 76% до 44%
Рівень довіри до президента за рік упав із 76% до 44%
Фото: з відкритих джерел
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Президент Володимир Зеленський очолює рейтинг довіри серед ключових національних політиків: 44% опитаних довіряють йому, 51% - не довіряють.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", передає RegioNews.

Також за даними опитування, Юрію Бойку довіряють 24%, не довіряють – 58%; Юлії Тимошенко довіряють 22%, не довіряють – 74%; Петру Порошенку довіряють 22%, не довіряють – 75% респондентів.

Крім того, рівень довіри до Зеленського (44%) вищий, ніж за аналогічний період каденції мали президенти Порошенко (25%) і Янукович (26%).

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 10000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера), на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,0%.

Раніше повідомлялось, що рейтинг "Слуги народу" в Києві впав до 10%.

вибори політика Володимир Зеленський рейтинг президент
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