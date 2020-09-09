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09 вересня 2020, 14:59 4

"Слуга" Янченко назвала дітей з Донбасу "немитими й нечесаними"

09 вересня 2020, 14:59 4
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Потім вона перепросила за свої слова
Потім вона перепросила за свої слова
Фото з відкритих джерел
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на русском языке

Депутат Верховної Ради від "Слуги народу" Галина Янченко назвала неповнолітніх жителів Донбасу "немитими й нечесаними".

Відповідний фрагмент відео з ефіру телеканалу NewsOne опублікувала Олена Скидан на своїй сторінці у Facebook, повідомляє RegioNews.

"Цього року до школи пішли діти, народжені в 2013-2014 році. На Донбасі - це діти, які все життя живуть в обстрілі, війнушках, підвалах, десь немиті й нечесані", - сказала Янченко.

У відповідь на запитання журналістки про те, чому на Донбасі "немиті й нечесані" діти, Янченко заявила, що її чоловік у 2015-2016 роках був заступником голови Донецької ОВЦА, тому вона "бачила все особисто".

Пізніше під час того ж ефіру Янченко перепросила за свої слова про дітей Донбасу.

Помытая и почесанная "слуга" Янченко назвала несовершеннолетних граждан Украины "грязными и нечесаными детьми Донбасса": "Цього року в школу пішли діти, які народжені були в 2013-14 році. На ДАнбасі це діти, які народилися і вони все життя живуть в обстрілах, вАйнушках, пАдвалах, десь немиті, десь нечосані...". Идите в сад и быстро всей своей моноущербной бригадой, и не попадайтесь больше.

Опубліковано Еленою Скидан Вівторок, 8 вересня 2020 р.

Нагадаємо, раніше народний депутат Галина Третьякова заявила, що у безробітних народжуються діти "низької якості".

Президент Володимир Зеленський у свою чергу вимагав від Третьякової скласти з себе повноваження голови комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Згодом нардеп зазначила, що слова були обрані невдало, але вважає, що так міг "помилитися" кожен.

Донбас війна Слуга народа окупанти нардеп
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