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09 сентября 2020, 14:59 4

"Слуга" Янченко назвала детей с Донбасса "немытыми и нечесаными"

09 сентября 2020, 14:59 4
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Потом она извинилась за свои слова
Потом она извинилась за свои слова
Фото из открытых источников
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Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Галина Янченко назвала несовершеннолетних жителей Донбасса "немытыми и нечесаными".

Соответствующий фрагмент видео из эфира телеканала NewsOne опубликовала Елена Скидан на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.

"В этом году в школу пошли дети, рожденные в 2013-2014 году. На Донбассе - это дети, которые всю жизнь живут в обстреле, войнушках, подвалах, где-то немытые и нечесаные", - сказала Янченко.

В ответ на вопрос журналистки о том, почему на Донбассе "немытые и нечесаные" дети, Янченко заявила, что ее муж в 2015-2016 годах был заместителем председателя Донецкой ОВЦА, поэтому она "видела все лично".

Позже во время того же эфира Янченко попросила за свои слова о детях Донбасса.

Помытая и почесанная "слуга" Янченко назвала несовершеннолетних граждан Украины "грязными и нечесаными детьми Донбасса": "в Этом году в школу пошли дети, которые рождены были в 2013-14 году. На ДАнбасі это дети, которые родились и они всю жизнь живут в обстрелах, вАйнушках, пАдвалах, где немытые, где нечосані...". Идите в сад и быстро всей своей моноущербной бригадой, и не попадайтесь больше.

Опубликовано Леной Скидан Вторник, 8 сентября 2020 г.

Напомним, ранее народный депутат Галина Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети "низкого качества".

Президент Владимир Зеленский в свою очередь потребовал от Третьяковой сложить с себя полномочия председателя комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Позже нардеп отметила, что слова были выбраны неудачно, но считает, что так мог "ошибиться" каждый.

Донбасс война Слуга народа оккупанты нардеп
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