"Діти низької якості": Третьякова прокоментувала свої слова
Голова парламентського комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів та депутат від "Слуги народу" Галина Третьякова прокоментувала свою заяву про "дітей низької якості".
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Третьякової у Facebook.
За словами нардепа вона самостійно "витягла" в життя чотирьох дітей і "була годувальницею свого домогосподарства все своє життя", працювала без лікарняних за 50-60 годин на тиждень і не отримувала виплат на дітей.
Спасибі всім за щирі слова підтримки. Вони дуже важливі для мене під час організованого буллінга", - написала Третьякова.
Вона підкреслила, що незважаючи на тиск ззовні не збирається нікуди йти.
Так, слова обрані невдало. Хто з нас не помиляється, тим більше в момент довгих публічних виступів? До сих пір намагаюся впоратися з прискореним серцебиттям перед подібними виступами", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, народний депутат Галина Третьякова заявила, що у безробітних народжуються діти "низької якості".
Президент Володимир Зеленський у свою чергу вимагав від Третьякової скласти з себе повноваження голови комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.
Відставки депутата зажадали також у профспілках.