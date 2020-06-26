"Діти низької якості": Третьякова прокоментувала свої слова

Нардеп зазначила, що слова були обрані невдало, але вважає, що так міг "помилитися" кожен

Нардеп зазначила, що слова були обрані невдало, але вважає, що так міг "помилитися" кожен

Голова парламентського комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів та депутат від "Слуги народу" Галина Третьякова прокоментувала свою заяву про "дітей низької якості".

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Третьякової у Facebook. За словами нардепа вона самостійно "витягла" в життя чотирьох дітей і "була годувальницею свого домогосподарства все своє життя", працювала без лікарняних за 50-60 годин на тиждень і не отримувала виплат на дітей. Спасибі всім за щирі слова підтримки. Вони дуже важливі для мене під час організованого буллінга", - написала Третьякова. Вона підкреслила, що незважаючи на тиск ззовні не збирається нікуди йти. Так, слова обрані невдало. Хто з нас не помиляється, тим більше в момент довгих публічних виступів? До сих пір намагаюся впоратися з прискореним серцебиттям перед подібними виступами", - сказано у повідомленні. Нагадаємо, народний депутат Галина Третьякова заявила, що у безробітних народжуються діти "низької якості". Президент Володимир Зеленський у свою чергу вимагав від Третьякової скласти з себе повноваження голови комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Відставки депутата зажадали також у профспілках.

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