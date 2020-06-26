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26 червня 2020, 11:08 11

"Діти низької якості": Третьякова прокоментувала свої слова

26 червня 2020, 11:08 11
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Нардеп зазначила, що слова були обрані невдало, але вважає, що так міг "помилитися" кожен
Нардеп зазначила, що слова були обрані невдало, але вважає, що так міг "помилитися" кожен
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Голова парламентського комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів та депутат від "Слуги народу" Галина Третьякова прокоментувала свою заяву про "дітей низької якості".

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Третьякової у Facebook.

За словами нардепа вона самостійно "витягла" в життя чотирьох дітей і "була годувальницею свого домогосподарства все своє життя", працювала без лікарняних за 50-60 годин на тиждень і не отримувала виплат на дітей.

Спасибі всім за щирі слова підтримки. Вони дуже важливі для мене під час організованого буллінга", - написала Третьякова.

Вона підкреслила, що незважаючи на тиск ззовні не збирається нікуди йти.

Так, слова обрані невдало. Хто з нас не помиляється, тим більше в момент довгих публічних виступів? До сих пір намагаюся впоратися з прискореним серцебиттям перед подібними виступами", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, народний депутат Галина Третьякова заявила, що у безробітних народжуються діти "низької якості".

Президент Володимир Зеленський у свою чергу вимагав від Третьякової скласти з себе повноваження голови комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Відставки депутата зажадали також у профспілках.

Слуга народа Верховна Рада депутат діти скандал Галина Третьякова
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