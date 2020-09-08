Місцеві вибори: голоси українців рахуватимуть декілька днів

Найпесимістичніший сценарій підрахунку голосів – до середи після дня голосування

Найпесимістичніший сценарій підрахунку голосів – до середи після дня голосування

Фото: з відкритих джерел

Дільничні комісії довше проводитимуть підрахунок голосів на місцевих виборах, якщо в законодавстві не буде чіткої відповіді, які бюлетені дійсні, а які недійсні, то будуть дискусії. Дискусія щодо одного бюлетеня може тривати годинами.

Як передає RegioNews, про це повідомила в інтерв'ю "РБК-Україна" координатор Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

За її словами, відкритість списків призводить до більш тривалого процесу підрахунку.

Як розповіла Айвазовська, територіальні виборчі комісії будуть математично обраховувати виборчу квоту та рейтингувати кандидатів у списку. Також можуть бути розроблені додаткові ІТ-інструменти для здійснення логічних перевірок.

Логічна перевірка мінімізує втрати. Ви вносите дані в протокол - і бачите, де у вас помилка. Якщо будуть ІТ-інструменти, то тривалість цього процесу буде значно менше, ніж при умовах виключно людського фактора, але багато залежить і від цифрової грамотності членів комісій", - підкреслила вона.

Раніше повідомлялось, що три чверті українці (77%) планують взяти участь у місцевих виборах призначених на 25 жовтня 2020 року, тоді як 20% голосувати не будуть.