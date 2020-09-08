09:49  08 сентября
В Украине за время пандемии коронавирусом заболели уже 140 тысяч человек
11:22  08 сентября
Мэр Ивано-Франковска опроверг информацию о переполнении больниц больными COVID-19
08:16  08 сентября
Сутки в ООС: боевики осуществили единичные провокации
UA | RU
UA | RU
08 сентября 2020, 16:00 9

Местные выборы: в Киевской области сформировали 9 избирательных округов

08 сентября 2020, 16:00 9
Читайте також українською мовою
Также обнародован перечень общин, которые в них входят
Также обнародован перечень общин, которые в них входят
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

Киевская областная территориальная избирательная комиссия на заседании 6 сентября образовала 9 территориальных избирательных округов в 7 районах Киевской области.

Об этом сообщает Гражданская сеть "Опора", передает RegioNews.

Известно, что во время местных выборов 25 октября в Киевской области будут выбирать 84 депутата в Киевский областной совет.

Обсуждение соответствующего решения комиссия начала накануне, однако, тогда ТИК не смогла принять решение, поскольку не имела достаточного количества голосов членов комиссии за один из 4 возможных вариантов разделения округов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все 9 избирательных округов находятся в пределах районного деления области, кроме Белоцерковского и Бучанского.

Белоцерковский район был разделен между городом Белая Церковь и Белоцерковским районом. Бучанский район был разделен между различными населенными пунктами", - добавили в "Опоре".

Напомним, местные выборы: голоса украинцев будут считать несколько дней, самый пессимистичный сценарий подсчета голосов – до среды после дня голосования.

голосование Киевская область комиссия Местные выборы ТИК
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Зеленский заявил, что ни за кого не агитирует на выборах
08 сентября 2020, 15:34
Местные выборы: голоса украинцев будут считать несколько дней
08 сентября 2020, 10:02
Кабмин рассмотрит рекомендации Минздрава о проведении местных выборов
07 сентября 2020, 21:39
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
"Агрохимик" против "бандита". Как в Черкассах "зеленый" кандидат попытается сбить мэра Бондаренко
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Полтавщине
Все публикации »
Виктор Небоженко
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Все блоги »