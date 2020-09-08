Местные выборы: в Киевской области сформировали 9 избирательных округов

Также обнародован перечень общин, которые в них входят

Также обнародован перечень общин, которые в них входят

Фото: flickr

Киевская областная территориальная избирательная комиссия на заседании 6 сентября образовала 9 территориальных избирательных округов в 7 районах Киевской области.

Об этом сообщает Гражданская сеть "Опора", передает RegioNews.

Известно, что во время местных выборов 25 октября в Киевской области будут выбирать 84 депутата в Киевский областной совет.

Обсуждение соответствующего решения комиссия начала накануне, однако, тогда ТИК не смогла принять решение, поскольку не имела достаточного количества голосов членов комиссии за один из 4 возможных вариантов разделения округов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все 9 избирательных округов находятся в пределах районного деления области, кроме Белоцерковского и Бучанского.

Белоцерковский район был разделен между городом Белая Церковь и Белоцерковским районом. Бучанский район был разделен между различными населенными пунктами", - добавили в "Опоре".

Напомним, местные выборы: голоса украинцев будут считать несколько дней, самый пессимистичный сценарий подсчета голосов – до среды после дня голосования.