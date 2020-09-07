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07 сентября 2020, 19:59

Постановление ЦИК о местных выборах хотят обжаловать в суде

07 сентября 2020, 19:59
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Оно якобы принято с нарушением Избирательного кодекса
Оно якобы принято с нарушением Избирательного кодекса
Фото: flickr
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В Окружной административный суд Киева подали иск против Центральной избирательной комиссии Украины.

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает RegioNews.

В Окружной административный суд города Киева поступил иск общественной организации "Всеукраинское объединение сельских голов, депутатов сельсоветов и крестьян "Спасение села" к Центральной избирательной комиссии", - говорится в сообщении.

Истец просит отменить постановление ЦИК №160 от 8 августа 2020 года о назначении местных выборов 25 октября.

По мнению истца, постановление якобы принято с нарушением положений Избирательного кодекса Украины.

Сейчас суд решает вопрос об открытии административного производства.

Напомним, стало известно, какие партии готовы поддержать украинцы на местных выборах.

ЦИК суд Местные выборы иск оаск
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