Постановление ЦИК о местных выборах хотят обжаловать в суде
В Окружной административный суд Киева подали иск против Центральной избирательной комиссии Украины.
Об этом сообщает пресс-служба суда, передает RegioNews.
В Окружной административный суд города Киева поступил иск общественной организации "Всеукраинское объединение сельских голов, депутатов сельсоветов и крестьян "Спасение села" к Центральной избирательной комиссии", - говорится в сообщении.
Истец просит отменить постановление ЦИК №160 от 8 августа 2020 года о назначении местных выборов 25 октября.
По мнению истца, постановление якобы принято с нарушением положений Избирательного кодекса Украины.
Сейчас суд решает вопрос об открытии административного производства.
Напомним, стало известно, какие партии готовы поддержать украинцы на местных выборах.