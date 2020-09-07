Політв’язень Сущенко підтвердив участь у місцевих виборах на Черкащині
Він буде балотуватися до обласної ради
Він буде балотуватися до обласної ради
Журналіст і політв’язень Кремля Роман Сущенко підтвердив, що буде брати участь у місцевих виборах до Черкаської обласної ради.
Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.
Відомо, що Сущенко буде балотуватися в депутати від партії "Європейська Солідарність".
Після роздумів, спілкування з родиною, обміну думками з однодумцями та однопартійцями вирішив балотуватися до Черкаської обласної ради на майбутніх місцевих виборах від "Європейської Солідарності", що відбудуться 25 жовтня 2020 року”, - написав він.
Сущенко також закликав усі політичні сили Черкас та Черкащини до чесного, прозорого та відкритого політичного змагання.
Нагадаємо, кремлівські політв`язні Балух і Сущенко йтимуть на місцеві вибори з Порошенком.
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