Політв’язень Сущенко підтвердив участь у місцевих виборах на Черкащині

Він буде балотуватися до обласної ради

Він буде балотуватися до обласної ради

Фото: Facebook

Журналіст і політв’язень Кремля Роман Сущенко підтвердив, що буде брати участь у місцевих виборах до Черкаської обласної ради.

Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.

Відомо, що Сущенко буде балотуватися в депутати від партії "Європейська Солідарність".

Після роздумів, спілкування з родиною, обміну думками з однодумцями та однопартійцями вирішив балотуватися до Черкаської обласної ради на майбутніх місцевих виборах від "Європейської Солідарності", що відбудуться 25 жовтня 2020 року”, - написав він.

Сущенко також закликав усі політичні сили Черкас та Черкащини до чесного, прозорого та відкритого політичного змагання.

Нагадаємо, кремлівські політв`язні Балух і Сущенко йтимуть на місцеві вибори з Порошенком.