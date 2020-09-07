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07 вересня 2020, 18:54 4

Політв’язень Сущенко підтвердив участь у місцевих виборах на Черкащині

07 вересня 2020, 18:54 4
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Він буде балотуватися до обласної ради
Він буде балотуватися до обласної ради
Фото: Facebook
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Журналіст і політв’язень Кремля Роман Сущенко підтвердив, що буде брати участь у місцевих виборах до Черкаської обласної ради.

Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.

Відомо, що Сущенко буде балотуватися в депутати від партії "Європейська Солідарність".

Після роздумів, спілкування з родиною, обміну думками з однодумцями та однопартійцями вирішив балотуватися до Черкаської обласної ради на майбутніх місцевих виборах від "Європейської Солідарності", що відбудуться 25 жовтня 2020 року”, - написав він.

Сущенко також закликав усі політичні сили Черкас та Черкащини до чесного, прозорого та відкритого політичного змагання.

Нагадаємо, кремлівські політв`язні Балух і Сущенко йтимуть на місцеві вибори з Порошенком.

Черкаси облрада Черкаська область Місцеві вибори Роман Сущенко
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