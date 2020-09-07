Зеленський відвідає Сумську область з робочим візитом
Програма візиту поки що невідома
Програма візиту поки що невідома
8 вересня президент Володимир Зеленський відвідає з робочою поїздкою Сумську область.
Про це у Facebook повідомляє Сумська обласна державна адміністрація, передає RegioNews.
Поки що програма робочої поїздки Зеленського на Сумщину не розголошується.
Як повідомляють місцеві видання, він представить кандидатів від "Слуги народу” на місцевих виборах.
Також Зеленський планує надати статус національного для Сумського обласного театру.
Нагадаємо, раніше Зеленський із робочими візитами відвідав Харківську та Полтавську області.
Зеленський відвідає Сумську область з робочим візитомВсі новини »
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