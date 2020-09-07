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07 вересня 2020, 16:14 7

Зеленський відвідає Сумську область з робочим візитом

07 вересня 2020, 16:14 7
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Програма візиту поки що невідома
Програма візиту поки що невідома
Фото: Офіс президента
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8 вересня президент Володимир Зеленський відвідає з робочою поїздкою Сумську область.

Про це у Facebook повідомляє Сумська обласна державна адміністрація, передає RegioNews.

Поки що програма робочої поїздки Зеленського на Сумщину не розголошується.

Як повідомляють місцеві видання, він представить кандидатів від "Слуги народу” на місцевих виборах.

Також Зеленський планує надати статус національного для Сумського обласного театру.

Нагадаємо, раніше Зеленський із робочими візитами відвідав Харківську та Полтавську області.

Сумська область Суми Володимир Зеленський візит президент Місцеві вибори
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