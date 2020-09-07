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07 вересня 2020, 16:08 38

Місцеві вибори 2020: Стало відомо, які партії готові підтримати українці

07 вересня 2020, 16:08 38
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У лідерах - політсила "Слуга народу"
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Три чверті українці (77%) планують взяти участь у місцевих виборах призначених на 25 жовтня 2020 року, тоді як 20% голосувати не будуть.

Як повідомляє RegioNews, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, у липні за партію "Слуга народу" мали намір віддати голоси 15% респондентів, за партію "Опозиційна платформа - За життя" - 9%, за партію "Європейська солідарність" - 8%, за партію "Батьківщина" - 4%. Решта партій набирають 2% і менше. Не визначилися з вибором 41% респондентів.

Дані опитування також свідчать, що 51% очікують фальсифікацій на виборах, а 44% вважають, що вони будуть чесними та прозорими.

Опитування було проведене Соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень МРІ з 30 по 31 липня 2020 року. Дані були зібрані за допомогою комп’ютерного методу телефонного інтерв’ю на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Опитування проводилося за випадковою вибіркою, яка включала 2472 громадян України віком від 16 років і старше. Вибірка репрезентативна за регіоном, віком та статтю. Статистична похибка не перевищує 2% при 95-відсотковому рівні довіри, а коефіцієнт досяжності становив 12%.

Нагадаємо, 5 вересня в Україні стартувала виборча кампанія до місцевих виборів.

Дещо раніше у ЦВК розповіли, як буде відбуватися голосування на виборах.

Також повідомлялося, що РНБО розробляє план дій на випадок коронавірусу на дільницях.

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