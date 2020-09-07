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07 вересня 2020, 14:27 1

У Києві не встигли вчасно затвердити перелік виборчих округів

07 вересня 2020, 14:27 1
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Засідання комісії навмисно затягнули
Засідання комісії навмисно затягнули
Фото: flickr
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Київська міська територіальна комісія не встигла у встановлений законом строк сформувати округи у столиці.

Про це повідомив голова Комітету виборців України Олексій Кошель, передає RegioNews.

За його словами, це сталося тому, що засідання комісії було штучно затягнуто, і вона не встигла ухвалити рішення до кінця дня 6 вересня.

ОПЗЖ та депутат Левченко зірвали "нарізку” округів на виборах у Києві. Київська міська територіальна комісія не встигла у встановлений законом строк (не пізніше 6 вересня) сформувати округи у місті”, - написав Кошель.

Він додав, що засідання комісії затягувалося до пізнього вечора останнього дня, який визначений законом.

Далі представник ОПЗЖ максимально довго зачитував свою пропозицію. Йому "допомогли” В.Крамаренко з "Голосу” та колишній "свободівець” Ю.Левченко”, - зазначив голова КВУ.

Кошель підкреслив, що таким чином, територіальна комісія вже не має права "нарізати” округи.

Голова Комітету виборців нагадав, що згідно з Виборчим кодексом, багатомандатні виборчі округи з виборів депутатів сільської, селищної, міської ради утворюються відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як на другий день виборчого процесу з дотриманням принципу неперервності меж таких округів.

Нагадаємо, місцеві вибори: для зміни адреси голосування переселенцям потрібен лише паспорт. Відповідну заяву їм необхідно подати до 10 вересня.

Місцеві вибори Київ ТВК ОПЗЖ голосування КВУ
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