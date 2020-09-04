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04 вересня 2020, 18:05 3

МОЗ хоче ще грошей на лікування українців від коронавірусу

04 вересня 2020, 18:05 3
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Міністерству вже виділили 14 млрд 435 млн гривень
Міністерству вже виділили 14 млрд 435 млн гривень
Фото: МОЗ
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Міністерству охорони здоров’я можуть знадобитися додаткові кошти на лікування українців від COVID-19.

Як передає Regionews з посиланням на "Новинарню", такого фінансування відомство потребуватиме у випадку значного зростання кількості хворих, заявив під час години запитань до уряду в п’ятницю, 4 вересня, очільник МОЗ Максим Степанов.

Загальна сума коштів, яка була виділена міністерству, складає 14 млрд 435 млн гривень.

"Окрім того, в нас є кошти які передбачені в Нацслужбі здоров’я, на фінансування самого процесу лікування. Сума, яка була закладена, близько 15,6 млрд гривень. На сьогодні саме на надання медичної допомоги витрачено 3,5 млрд, але це без урахування серпня”, – зазначив міністр.

Степанов наголосив, що при теперішній динаміці захворюваності коштів на лікування вистачить до кінця року.

"Якщо ми навіть йдемо в тій динаміці, у якій зараз, ми бачимо, що навантаження зростає (…) суми коштів, яка нам потрібна для лікування хворих на СОVID-19, до кінця року вистачає. Але, це виходячи з сьогоднішніх цифр (…) звичайно ж, у нас може бути ситуація, що знадобиться збільшення саме на процес лікування суми коштів”, – сказав глава МОЗ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що медиків змушують приховувати випадки зараження COVID-19.

МОЗ карантин коронавірус хворі лікування
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