На Донеччині та Кіровоградщині викрили мільйонні оборудки під час ремонту автошляхів

Державі було завдано збитки на майже 10 мільйонів гривень

Державі було завдано збитки на майже 10 мільйонів гривень

Фото: з відкритих джерел

Служба безпеки України на Донеччині та Кіровоградщині викрила та попередила багатомільйонні оборудки під час ремонту автомобільних доріг. Перевіряється можлива причетність до схеми посадових осіб облавтодору.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, у 2017 році Донецький облавтодор уклав із місцевою будівельною фірмою 7 контрактів на проведення ремонту міжміських та міжобласних шляхів на більше ніж 16 мільйонів гривень. Більшу частину цих коштів підрядник привласнив через внесення до проектно-кошторисної і технічної документації неправдивих даних про якість використаних матеріалів.

Так, внаслідок оборудки державі було завдано збитки на майже 10 мільйонів гривень. Крім того, через порушення технології ремонту дорожнє покриття руйнується та потребує повторної реконструкції.

Правоохоронці провели обшуки в офісних приміщеннях підрядної організації та за місцями проживання її керівників", - йдеться у повідомленні.

Наразі колишньому та діючому директорам будівельної фірми оголошено про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу.

У Кіровоградській області спецслужбою встановилено, що у 2020 році обласне профільне держпідприємство уклало підрядний договір з місцевою приватною структурою. Комерсанти мали відремонтувати автомобільну дорогу загального користування у Голованівському районі протяжністю понад 4 кілометри.

Однак під час виконання робіт підрядник відхилився від умов проектно-кошторисної документації та використав асфальтобетонне покриття, яке не відповідає державним вимогам.

За висновками експертизи, внаслідок зловживань комерсанти могли завдати збитки обласному бюджету на понад 15 мільйонів гривень.

Підрядник зобов’язався здійснити повторний ремонт дороги у повному обсязі за рахунок власних сил та засобів виконавця", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що Співробітники Служби безпеки України блокували системну корупцію в Чорноморському міжрегіональному управлінні Укртрансбезпеки.