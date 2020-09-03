Президенту "Аркади" повідомили про підозру і проводять у нього обшуки

Його звинувачують у виведенні 50 млн гривень

Його звинувачують у виведенні 50 млн гривень

Фото: flickr

Прокуратура Києва повідомила про підозру президенту банку "Аркада". Його підозрюють у привласненні грошових коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів "Еврика" та "Патріотика" у сумі 50 млн гривень.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу прокуратури.

Зазначається, що у приміщенні банку, а також за місцем проживання підозрюваного та інших осіб тривають обшуки.

За даними слідства, у червні 2018 року підозрюваний зі своїми спільниками розробив та реалізував схему привласнення грошових коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів.

Шляхом видачі кредиту з фондів фінансування будівництва були виведені кошти у сумі 50 млн гривень.

Нагадаємо, правління Національного банку ще 6 серпня віднесло банк "Аркада" до категорії проблемних. Крім того, регулятор запровадив особливий режим контролю за діяльністю банку "Аркада" та призначив куратора.

Згодом в НБУ сказали, чому розорився банк "Аркада", виведення банку з ринку не пов’язані з пандемією.

27 серпня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив про початок відкритого конкурсу з метою продажу банку "Аркада”.